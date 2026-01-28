' Ndrangheta catturato a Zurigo il latitante Bruno Vitale | i dettagli del blitz nella casa di Wetzikon

La polizia svizzera ha arrestato a Zurigo Bruno Vitale, considerato un importante latitante della 'ndrangheta. Vitale, legato alla cosca Gallace, era riuscito a sfuggire per mesi alle forze dell’ordine, ma un blitz nella casa di Wetzikon ha portato al suo fermo. Ora dovrà rispondere di mafia, armi e traffico internazionale di droga.

È stato arrestato a Zurigo il latitante Bruno Vitale, ritenuto elemento di spicco della cosca di ‘ndrangheta Gallace di Guardavalle. L’uomo, ricercato per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga, è stato localizzato e fermato grazie a una complessa operazione internazionale coordinata dalle forze dell’ordine elvetiche e italiane. Un’operazione internazionale tra Svizzera e Italia Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la cattura di Bruno Vitale è stata resa possibile dalla collaborazione tra la Polizia Cantonale di Zurigo, la Polizia Federale elvetica e il Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Polizia di Zurigo ha arrestato questa mattina Bruno Vitale, un latitante della cosca Gallace di Guardavalle.

La polizia svizzera ha arrestato in Svizzera Bruno Vitale, ricercato in Italia per associazione mafiosa e collegato alla ‘Ndrangheta di Guardavalle.

