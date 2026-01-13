Tragedia a Ponsacco bidella muore mentre è al lavoro

Lunedì 12 gennaio, nella scuola dell'infanzia di Ponsacco, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto Anna Perrottelli, collaboratrice scolastica di 61 anni, deceduta improvvisamente durante l’orario di lavoro. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia e ai colleghi di fronte a questa perdita improvvisa. La vicenda ha suscitato grande cordoglio e richiama l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro.

PONSACCO – Una tragedia ha colpito la comunità nella mattinata di lunedì 12 gennaio. Anna Perrottelli, collaboratrice scolastica di 61 anni, è morta improvvisamente mentre si trovava al lavoro all'interno di una scuola dell'infanzia del territorio comunale. I soccorsi, attivati immediatamente dal personale presente, si sono rivelati purtroppo inutili. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti colleghi, famiglie e cittadini. L'episodio si è verificato durante il normale svolgimento delle attività scolastiche, trasformando una giornata ordinaria in un momento di profondo dolore per l'intera comunità educativa.

Chi era Anna Perrottelli, la bidella morta alla scuola di Camugliano: età, storia e cosa è successo in classe - Il lunedì mattina alla scuola dell’infanzia Camugliano, alla periferia di Ponsacco, scorre più o meno sempre allo stesso modo: bambini assonnati per mano ai genitori, grembiulini da sistemare, maestre ... alphabetcity.it

