Schianto a Rolo muore a 36 anni mentre va al lavoro

Un tragico incidente a Rolo si è verificato questa mattina, causando la morte di un uomo di 36 anni mentre si recava al lavoro. L’incidente, avvenuto all’incrocio di via M., ha coinvolto un’operaio di origine pakistana, il cui decesso sottolinea la pericolosità della strada. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Rolo (Reggio Emilia), 27 gennaio 2026 - Un operaio di origine pakistana, di 36 anni, ha perso la vita in un incidente stradale accaduto poco prima delle sette di stamattina a Rolo, all'incrocio tra via M. L. King e via Prati, alle porte del paese. L'uomo, M.T., domiciliato a Fabbrico, era diretto nella zona industriale Ranaro di Reggiolo per recarsi al lavoro, in un'azienda di carpenteria metallica. All'incrocio, per cause al vaglio della polizia stradale del distaccamento di Guastalla, si è scontrato con la sua bici elettrica con un'autovettura Golf che arrivava dalla opposta direzione, condotta da una ragazza, rimasta fisicamente illesa.

