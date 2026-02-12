Centro di aggregazione giovanile in aumento i ragazzi che frequentano la sede di via del Prete

Aumentano i ragazzi che vanno al Centro Giovani di Cattolica. La sede di via del Prete attira sempre più giovani, diventando un punto di ritrovo importante per la comunità.

Il vice sindaco Vaccarini: "Si conferma un punto di riferimento per la nostra comunità. Continueremo a sostenerlo e a valorizzarlo affinchè cresca sempre di più" Cresce il numero di giovani che frequentano il Centro Giovani di Cattolica, confermandolo come uno dei punti di riferimento per la comunità. Quasi 1900 sono stati gli ingressi registrati nel 2025 nella sede di via del Prete 119 con una media di ingressi giornalieri di 14 tra ragazzi e ragazze, facendo segnare un sensibile aumento di utenti rispetto al 2024. Ben 857 gli iscritti, 110 in più in confronto all'anno precedente. "Un risultato molto significativo che spiega il grande valore del Centro Giovani - commenta il Vice sindaco e Assessore alle politiche giovanili Federico Vaccarini -.

