Pietralata pubblicato l' avviso per gestire il Centro per le famiglie | ecco quando aprirà
Questa mattina è stato pubblicato l’avviso per trovare chi gestirà il nuovo
È tempo di cercare chi gestirà il "Centro per le famiglie” di Pietralata, la struttura realizzata con 5,2 milioni di fondi Pnrr. L’immobile è praticamente finito, mancano solo delle rifiniture e gli arredi. Per questo il IV municipio ha pubblicato una gara per trovare un soggetto che lavorerà.🔗 Leggi su Romatoday.it
