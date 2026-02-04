Pietralata pubblicato l' avviso per gestire il Centro per le famiglie | ecco quando aprirà

Questa mattina è stato pubblicato l’avviso per trovare chi gestirà il nuovo

È tempo di cercare chi gestirà il "Centro per le famiglie” di Pietralata, la struttura realizzata con 5,2 milioni di fondi Pnrr. L’immobile è praticamente finito, mancano solo delle rifiniture e gli arredi. Per questo il IV municipio ha pubblicato una gara per trovare un soggetto che lavorerà.🔗 Leggi su Romatoday.it

L’assessore Molly Chiusolo ha annunciato la pubblicazione dell’Avviso pubblico per il Fondo regionale contro l’emergenza abitativa.

È stato pubblicato un Avviso Pubblico rivolto alla presentazione di progetti di rigenerazione urbana nei quartieri del Centro Storico e dell’Oltretorrente.

Pietralata, la lettera dei cittadini che vogliono tutelare le scoperte archeologiche del parco delle AcacieTutelare e valorizzare le testimonianze archeologiche emerse al parco delle Acacie di Pietralata. È questa la richiesta che decine e decine di residenti hanno messo nero su bianco e inviato a tutte le ... romatoday.it

. () Pietralata nel 1944 è una popolosa borgata dove vivono, in larga parte, persone provenienti dai quartieri del centro di Roma sventrati dagli interventi architettonici voluti dal regime fas - facebook.com facebook