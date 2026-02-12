pregiudicato nascondeva tre pistole nella sua abitazione ad aprilia vicino latina arrestato

Un pregiudicato è stato arrestato ad Aprilia, vicino a Latina, dopo che le forze dell’ordine hanno trovato tre pistole nascoste nella sua casa. L’uomo, già noto alle forze di polizia, era in possesso di armi rubate. Durante la perquisizione, sono state sequestrate le pistole, che ora si trovano sotto sequestro. L’arresto si inserisce nelle operazioni di controllo contro la criminalità nella zona.

Un arresto e tre pistole sequestrate: queto il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Aprilia che ha portato alla luce un caso di detenzione illegale di arma da fuoco e omessa custodia. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato trovato in possesso di una pistola Beretta rubata, mentre altre due armi sono state sequestrate per irregolarità amministrative. L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo del territorio, come comunicato dalla Polizia di Stato. Un arresto ad Aprilia Sequestrate altre due pistole per omessa custodia L’impegno nel contrasto alla detenzione illecita di armi Un arresto ad Aprilia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito di una più ampia intensificazione dei controlli sul territorio finalizzata alla prevenzione dei reati. 🔗 Leggi su Virgilio.it

