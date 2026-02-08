L’assessore Cosenza | Il Maradona ricorderà il Maracanà senza pista e col terzo anello

L’assessore Edoardo Cosenza ha parlato del futuro dello stadio Maradona durante la trasmissione Salite sulla Giostra. Ha spiegato che l’impianto ricorderà il Maracanà, ma senza pista e con il terzo anello. Cosenza ha detto che si lavora per un progetto che valorizzi l’area, mantenendo alcune caratteristiche del vecchio stadio, ma senza riprodurre completamente lo stile del Maracanà. I dettagli, però, restano ancora da definire con i tecnici e le autorità.

A Stile Tv, durante il programma Salite sulla Giostra, è intervenuto l’assessore Edoardo Cosenza. Le sue parole sullo stadio Maradona. Le parole di Cosenza. Venerdì c’è stata una presentazione intermedia voluta dalla Figc e dalla Uefa, che sta facendo il giro delle città candidate a ospitare gli Europei. Si è trattato di una visita telematica perché vogliono un resoconto anche scritto dello stato dei lavori; desiderano essere certi che chi si è candidato stia rispettando il cronoprogramma, che deve portare al progetto approvato entro luglio di quest’anno. Abbiamo quindi illustrato lo stato del progetto ad oggi, partendo dall’interno, dal catino, che è quello più vicino al vero problema calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Regione ha approvato i fondi per il Maradona di Cosenza.

Questa mattina la FIGC ha presentato il progetto di ristrutturazione dello stadio di Napoli in vista di Euro 2032.

