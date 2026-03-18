Un attacco contro Ali Larijani, Segretario del Consiglio di sicurezza iraniano, ha causato una forte tensione nella regione. L’operazione, che non aveva come obiettivo direttamente la leadership iraniana, sembrava invece studiata per coinvolgere anche l’ex presidente americano, creando una nuova fase di escalation tra le parti. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni persistenti e di strategie di pressione tra Stati Uniti e Iran.

L’assassinio del Segretario del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani, uomo forte di Teheran, non mirava a minare ulteriormente la leadership del nemico, in linea con la strategia della “decapitazione” propria del manuale di guerra israeliano, ma a intrappolare Trump. Lo scrive Trita Parsi su Responsible Statecraft: “Israele sta cercando letteralmente di bloccare le vie di fuga di Trump”. “Larijani non era solo una figura chiave del regime, di fatto il principale artefice del consenso popolare, ma era anche favorevole ai colloqui con gli Stati Uniti ed era in grado di costruire un consenso all’interno del sistema per una possibile via di uscita delI’Iran dalla guerra in futuro”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’assassinio di Larijani necessario alla guerra infinita

Articoli correlati

Leggi anche: La guerra vietata è guerra infinita

Guerra in Iran, Mojtaba Khamenei ferito in un tentativo di assassinio di Israele: portato in un luogo sicuroLa nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasto ferito alle gambe, durante un tentativo di assassinio di Israele.

Una selezione di notizie su L'assassinio di Larijani necessario...

Temi più discussi: L'Iran conferma la morte di Larijani. Trump: Non ho paura di un altro Vietnam; Chi era Ali Larijani, il capo iraniano ucciso da Israele: Era lui a governare davvero il Paese, è stato falciato il regime al livello più alto; Iran, ucciso Larijani. Dialogo chiuso, il regime si compatta; ISRAELE – Nuovo colpo al regime iraniano: eliminati Larijani e vertici di Basij - Moked.

Iran: tv di Stato, bombe su Tel Aviv vendetta per LarijaniUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Iran conferma: «Larijani è morto»«Ali Larijani è stato martirizzato». Lo conferma il Consiglio di Sicurezza iraniano. La notizia è rilanciata da Al Jazeera. In una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale iraniana ... avvenire.it

Gli auguri di Netanyahu per il Capodanno iraniano insieme alla conferma dell'uccisione di Ali Larijani e di Soleimani. «L'IDF vi sta guardando dal cielo dell'Iran» - facebook.com facebook

Nell'approfondimento con AM Giordano su @Radio3tweet: Morto Larijani: la strategia di Israele e la resistenza del regime in Iran @AnisehBassiri Interferenze con @aborgnino Le dimissioni di Kent, capo dell’antiterrorismo e membro MAGA @moka x.com