La guerra vietata è guerra infinita

La Carta delle Nazioni Unite mirava a promuovere la pace e a limitare i conflitti armati. Tuttavia, nel corso degli anni, ha spesso evitato di affrontare in modo diretto le guerre, portando a una realtà in cui i conflitti continuano senza dichiarazioni ufficiali. Questa situazione evidenzia come il divieto di guerra formale non sempre si traduca in un’effettiva fine delle ostilità.

La Carta Onu voleva bandire i conflitti. Invece, ha solo fatto sì che non venissero più apertamente dichiarati. Rendendo anche più difficile trovare vie d'uscita diplomatiche. C'erano una volta le dichiarazioni di guerra. Frutto di meticolosa preparazione nelle cancellerie diplomatiche, illustravano con dovizia di argomentazioni il perché della ritenuta necessità della guerra contro il Paese cui la dichiarazione era diretta. E c'erano i trattati di pace, che mettevano formalmente fine alle guerre, il più delle volte con reciproche concessioni, ovviamente più pesanti da parte di chi, complessivamente, era risultato soccombente nel confronto di forze sui campi di battaglia.

