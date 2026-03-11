Durante un tentativo di attentato attribuito a Israele in Iran, Mojtaba Khamenei è stato ferito a una gamba e trasferito in un luogo sicuro. L’attacco avrebbe coinvolto l’uso di esplosivi o armi da fuoco, secondo le fonti. La scena sarebbe avvenuta in un’area controllata dalle forze di sicurezza, mentre le autorità iraniane stanno indagando sull’accaduto. Nessuna informazione ufficiale è stata ancora diffusa sui responsabili.

La nuova Guida Suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasto ferito alle gambe, durante un tentativo di assassinio di Israele. Il leader si troverebbe in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate. Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha confermato che il nuovo leader è salvo. Mojtaba Khamenei è ferito La notizia del ferimento di Mojtaba Khamenei è stata diffusa dal New York Times, citando fonti iraniane. L’informazione è poi stata subito rilanciata dai media israeliani. Le fonti iraniane citate dal Nyt hanno affermato che si teme che qualsiasi comunicazione con il mondo esterno possa rivelare la posizione del leader, mettendolo quindi in pericolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Guerra in Iran, Mojtaba Khamenei ferito in un tentativo di assassinio di Israele: portato in un luogo sicuro

