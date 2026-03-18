L’Asd Messina 1925 è un’associazione sportiva composta da appassionati di ciclismo che si riuniscono per onorare la memoria del nonno Giulio. Il gruppo si dedica all’attività ciclistica con impegno e coordinazione, organizzando uscite e eventi locali. La squadra si distingue per l’unità e la passione condivisa, mantenendo vivo il ricordo di una figura importante attraverso la pratica sportiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Un gruppo con una passione unica, quella del ciclismo. Così è nata l’Asd Messina 1925, l’associazione sportiva che accomuna tanti appassionati nel nome di Lucio Giulio Messina, emblema di uno sport praticato da tante persone e che in lui hanno visto la massima espressione della disciplina nel Sannio. L’Asd è nata con lo scopo di promuovere e sviluppare la pratica della disciplina ciclistica sia dal punto di vista agonistico che da quello sociale e il tutto fatto portando in alto il nome e il ricordo di Lucio Giulio, nonno del piccolo Davide che si è innamorato delle due ruote arrivando, una volta cresciuto, ad essere il capitano di questa squadra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Asd Messina 1925, un gruppo di appassionati che corrono nel nome di nonno Lucio Giulio

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