Arduini nel nome di nonno Picchio | chi è il nipote di De Sisti che si allena e fa gol nella Roma

Prima l’emozione di giocare tra i grandi, poi la gioia per il gol e infine i complimenti di un nonno speciale. Anche se si trattava solo di un’amichevole infrasettimanale, Giacomo Arduini la data di ieri se la ricorderà per un po’. Il centrocampista della Primavera ha infatti segnato la rete del 4-0 finale della Roma sul Montespaccato, club di serie D. E a fine partita è arrivata anche la telefonata del nonno. Che nella capitale conoscono bene. Arduini, infatti, è il nipote di Giancarlo "Picchio" De Sisti. Alla Roma dal 1960 al 1965, dopodiché dal 1974 al 1979. Una bandiera giallorossa, un simbolo della Nazionale che fu di Riva e Rivera. Un mediano entrato di diritto nella Hall of Fame giallorossa. Giacomo non porta il cognome del nonno, ma poco cambia. Sessantatré anni di differenza li dividono, ma sono legati tantissimo. Tant'è che Picchio, 82 anni compiuti lo scorso 13 marzo, non ha voluto perdersi per nessun motivo al mondo - insieme a sua moglie Nada - le finali che in questi anni hanno visto il nipotino protagonista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leonardo Arduini debutta nel Campionato Italiano GT Cup con la Lamborghini Huracan ST EVO IIIl giovane talento milanese Leonardo Arduini affronterà la sua prima stagione nel Campionato Italiano GT Cup al volante della Lamborghini Huracan ST EVO II di MM Motorsport. È tempo di svolta per ... affaritaliani.it

Modena, è morto Renzo Arduini: addio al partigiano WalterSocietà: Mezzetti: Il nostro compito nel continuare a fare memoria è fare in modo che sia una memoria viva e attuale che suscita la curiosità di tutti ... lapressa.it

