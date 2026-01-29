La comunità di Galeata ha preso parte a una cerimonia per ricordare don Giulio Facibeni, noto come

La comunità di Galeata ha ricordato nei giorni scorsi il Venerabile Don Giulio Facibeni, "il genio della carità", con la partecipazione della Banda Comunale Alberto Albertini diretta dal maesstro Massimo Bertaccini. La santa messa è stata presieduta da Padre Giovanni Roncari, vescovo emerito delle diocesi di Pitigliano – Sovana – Orbetello e Grosseto, concelebrata da don Vincenzo Russo di Firenze e da don Emilio. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Eraldo Cucchi – per il quale "don Facibeni è simbolo della solidarietà concreta verso gli ultimi. Il figlio migliore della nostra terra", – la consigliera Mariagiulia Cangialeoni e il consigliere Giuliano Maltoni a testimonianza della vicinanza e dell’importanza che questa ricorrenza riveste per la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’abbraccio della comunità nel nome di don Giulio Facibeni



