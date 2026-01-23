Gli Stati Uniti hanno ufficialmente annunciato il ritiro dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una decisione che segna un cambiamento significativo nel panorama della cooperazione internazionale sulla salute globale. Questa scelta, firmata dall'allora presidente Donald Trump, solleva interrogativi sulle future strategie di collaborazione tra gli Stati Uniti e le organizzazioni sanitarie mondiali.

Il panorama della salute globale è stato scosso da una decisione senza precedenti: gli Stati Uniti d'America hanno ufficialmente cessato di essere un membro dell' Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). La rottura definitiva, avvenuta nel gennaio 2026, segna il culmine di una politica di disimpegno internazionale volta a riaffermare la sovranità nazionale americana rispetto alle agenzie delle Nazioni Unite. Le ragioni del divorzio tra Washington e Ginevra La decisione è stata motivata dai ripetuti attacchi del Presidente Donald Trump contro la gestione della pandemia di COVID-19, definita "inefficiente e parziale". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli Usa fuori dall'Oms: Donald Trump firma il ritiro ufficiale degli Stati Uniti

Argomenti discussi: USA fuori dalla lotta per il clima; Stati Uniti fuori da IPCC e UNFCC: un recesso falso dalle conseguenze reali; Gli Usa sono ufficialmente fuori dall'Oms; Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora.

