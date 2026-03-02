Il 1 marzo, il presidente argentino ha annunciato un pacchetto di 90 riforme e ha confermato il rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti. Questa decisione segna l’inizio della seconda metà del suo mandato, con l’obiettivo di attuare cambiamenti strutturali nel paese. Le riforme previste riguardano vari settori e puntano a modificare il quadro politico ed economico nazionale.

“L’alleanza con gli Stati Uniti non è solo un accordo tra il presidente Trump e il presidente Milei, ma ha a che fare con l’affinità culturale e con gli obiettivi strategici in tutto il continente delle Americhe. È arrivato il momento di renderla una politica di stato”, ha dichiarato. “Ci sono rotte commerciali, risorse naturali, questioni di sovranità marittima e la crescente presenza di attori che non condividono i nostri valori”, ha aggiunto, senza nominare alcun paese. Ha annunciato che nel corso dell’anno presenterà in parlamento “novanta riforme strutturali”, con l’obiettivo di “ridisegnare l’Argentina per i prossimi cinquant’anni”. In carica dalla fine del 2023, Milei è attualmente in posizione di forza dopo il successo ottenuto nelle elezioni di metà mandato dell’ottobre scorso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Argentina, Milei annuncia 90 riforme e il rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti

