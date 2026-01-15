Il successo travolgente dell’Impressionismo | 50.000 presenze all’Ara Pacis

Cosa: Straordinario successo di pubblico per la mostra Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts.. Dove e Quando: Roma, Museo dell’Ara Pacis, fino al 3 maggio 2026.. Perché: Raggiunta la quota di 50.000 visitatori in soli 40 giorni dall’apertura.. Roma celebra un trionfo culturale che supera le aspettative della vigilia. La mostra dedicata ai capolavori del Detroit Institute of Arts, ospitata nella prestigiosa cornice dell’Ara Pacis, ha staccato 50.000 biglietti in appena quaranta giorni di programmazione. Con una media costante di 1.250 ingressi quotidiani, l’esposizione si avvia verso una chiusura da record, con proiezioni che stimano il superamento della soglia dei 180. 🔗 Leggi su Ezrome.it

