Domani al Museo dell’Ara Pacis si terrà una mostra-performance con dodici opere dell’artista e regista Netflix olandese Adrian Bol, che sarà presente per un solo giorno. L’evento comprende anche performance artistiche e la donazione di un grande dipinto destinato all’Ospedale Cristo Re di Roma. L’esposizione mette in mostra la ricerca artistica e spirituale di Bol attraverso le sue opere.

Adrian Bol all’Ara Pacis: pittura contemporanea e ricerca spirituale Dodici opere esposte per un solo giorno dell’artista e regista Netflix olandese Una mostra-performance con dodici opere, performance artistiche e la donazione di un grande dipinto destinato all’Ospedale Cristo Re di Roma. Mercoledì 18 marzo 2026, il Museo dell’Ara Pacis ospita l’artista e regista olandese Adrian Bol per Through the Fire, progetto che unisce arte contemporanea e ricerca spirituale. Il progetto espositivo, curato da Luca Papa, è promosso e organizzato da Open Mind APS, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. I lavori portati a Roma da Bol si muovono tra astrazione e figurazione, con forme essenziali e figure archetipiche immerse in campiture luminose dominate dai toni del giallo e dell’oro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Domani al Museo dell’Ara Pacis arriva il regista Netflix Adrian Bol

Articoli correlati

La mostra del regista Netflix Adrian Bol all’Ara PacisStasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Dodici opere...

Leggi anche: Il successo travolgente dell’Impressionismo: 50.000 presenze all’Ara Pacis

Tutti gli aggiornamenti su Ara Pacis

Temi più discussi: La mostra del regista Netflix Adrian Bol all’Ara Pacis; Impressionisti e oltre: Mostra Museo dell'Ara Pacis; Cosa fare gratis a Roma questa settimana; Al via a 1° Pulsar - festival Stem che riunisce istituzioni, scienza e spettacolo.

Al Museo dell'Ara Pacis di Roma performance di teatro e danza per la pacePAX AUGUSTEA è una mappa emozionale che nel via vai di una giornata come un’altra in una tranquilla città incrocia il soldato senza nome della Seconda guerra mondiale con Pentesilea, Cassandra con ... rainews.it

IMPRESSIONISMO e oltre all’Ara Pacis: orario prolungato per visitare la mostraUn successo senza precedenti per la mostra IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, ospitata al Museo dell'Ara Pacis. In ... funweek.it

L’Ara Pacis, voluta da Senato per onorare Ottaviano al ritorno dalle campagne nelle provincie del nord, era parte di un più vasto complesso monumentale augusteo: Horologium Augusti: orologio solare il cui obelisco proiettava l’ombra sull’Ara Pacis il giorno d - facebook.com facebook

Ara Pacis Mundi – Medea (GO) Sul colle di Medea sorge un monumento nato dopo la Seconda Guerra Mondiale per ricordare i caduti di tutte le guerre e trasformare la memoria in un impegno per la pace. All’interno custodisce un’urna con terre provenient x.com