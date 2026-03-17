Domani al Museo dell’Ara Pacis arriva il regista Netflix Adrian Bol

Da romadailynews.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani al Museo dell’Ara Pacis si terrà una mostra-performance con dodici opere dell’artista e regista Netflix olandese Adrian Bol, che sarà presente per un solo giorno. L’evento comprende anche performance artistiche e la donazione di un grande dipinto destinato all’Ospedale Cristo Re di Roma. L’esposizione mette in mostra la ricerca artistica e spirituale di Bol attraverso le sue opere.

Adrian Bol all’Ara Pacis: pittura contemporanea e ricerca spirituale  Dodici opere esposte per un solo giorno dell’artista e regista Netflix olandese   Una mostra-performance con dodici opere, performance artistiche e la donazione di un grande dipinto destinato all’Ospedale Cristo Re di Roma. Mercoledì 18 marzo 2026,   il  Museo dell’Ara Pacis  ospita l’artista e regista olandese  Adrian Bol  per  Through the Fire, progetto che unisce arte contemporanea e ricerca spirituale. Il progetto espositivo, curato da  Luca Papa, è promosso e organizzato da  Open Mind APS, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. I lavori portati a Roma da Bol si muovono tra astrazione e figurazione, con forme essenziali e figure archetipiche immerse in campiture luminose dominate dai toni del giallo e dell’oro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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