Il video-tutorial pubblicato dalla premier invita gli italiani a partecipare al voto del 22 e 23 marzo, in occasione del referendum sulla riforma della giustizia. La premier spiega brevemente i passaggi da seguire per esprimere la propria preferenza, sottolineando l'importanza di recarsi alle urne. Il messaggio mira a coinvolgere gli elettori sulla questione referendaria.

“Cari italiani, il 22 e il 23 marzo siamo tutti chiamati a votare per il referendum sulla riforma della giustizia. Si vota domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15, presentandosi ovviamente al seggio elettorale con un documento d'identità e con la tessera elettorale”. Così Giorgia Meloni in un " video-tutorial " diffuso via social in cui la premier mostra come votare. “Questa è la scheda che troverete al seggio. Ed è abbastanza semplice. Se volete, come spero, confermare la riforma costituzionale della giustizia, dovete mettere una croce sul Sì, qui”, spiega la presidente del Consiglio segnando con una X la casella del Sì con una matita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il video-tutorial della Meloni: "Votate Sì per una giustizia più giusta"

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