L'imprenditore assicurativo napoletano racconta la sua love story e il (mancato) matrimonio dell'esperimento Netflix. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'amore è cieco - Italia, Davide Aulicino: «L'attrazione fisica per Ludovica non era in dubbio, anzi, ma io mi sento più maturo di lei. Non è vero che avevo un'altra. I meno autentici? Gergana “attrice” e Karen, che non ho capito»

Leggi anche: L'amore è cieco - Italia, Gergana Lazarova: «Parmi è stato la mia casa, con lui sarei andata ovunque. Sapevo che anche lui avrebbe detto “no” all'altare. Abbiamo provato a stare insieme, ma lui voleva più presenza, io più leggerezza»

Leggi anche: “Ho detto a mia sorella che non sarei andata al suo matrimonio perché avevo la febbre ma ho mentito. La ragione era un’altra e ora mi chiedo, sono io la stron**?”: lo sfogo su Reddit

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’amore è cieco Italia | no inattesi duri colpi da incassare e favole senza fine Cosa è successo ai matrimoni; L' amore è cieco - Italia Alessandro Bianchin | Ho sposato Hyoni perché è una tosta Non le avevo detto che facevo il modello | prima dello show io stesso guardavo troppo all' aspetto fisico delle donne; L' amore è cieco - Italia Gergana Lazarova | Parmi è stato la mia casa con lui sarei andata ovunque Sapevo che anche lui avrebbe detto no all' altare Abbiamo provato a stare insieme ma lui voleva più presenza io più leggerezza.

L'amore è cieco - Italia , Davide Aulicino: «L'attrazione fisica per Ludovica non era in dubbio, anzi, ma io mi sento più maturo di lei. Non è vero che avevo un'altra. I ... - L'imprenditore assicurativo napoletano racconta la sua love story e il (mancato) matrimonio dell'esperimento Netflix ... vanityfair.it