Recentemente circolano voci su un presunto diverbio tra Elettra Lamborghini e una cantante di Sanremo. Questi rumors sono nati nel contesto del fermento che caratterizza il periodo pre-festival, dove spesso le indiscrezioni si moltiplicano. Elettra Lamborghini ha poi chiarito la propria posizione, contribuendo a chiarire la situazione e a contenere le speculazioni. Ecco cosa si sa realmente e come si è evoluta la vicenda.

Nel pieno fermento che accompagna ogni avvicinamento a Sanremo, basta poco perché un sospetto diventi una voce e una voce si trasformi in pettegolezzo. È quello che è successo a Elettra Lamborghini, finita al centro di un’indiscrezione che parlava di presunti attriti con un’altra cantante legata al Festival. Un chiacchiericcio nato sui social e cresciuto rapidamente, al punto da spingere la diretta interessata a intervenire in prima persona per fare chiarezza e mettere un punto fermo alla questione. Elettra Lamborghini ha litigato con Sarah Toscano? Da dove nasce questa voce?. Tutto ha avuto origine su X, dove un utente ha sollevato apertamente il dubbio chiedendo se Elettra Lamborghini avesse qualcosa contro Sarah Toscano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Elettra Lamborghini ha litigato con una cantante di Sanremo? Da dove nasce il pettegolezzo e la sua risposta

Leggi anche: Elettra Lamborghini “in incognito” dopo l’annuncio di Carlo Conti sui nomi di Sanremo 2026: la cantante raccoglie pareri sulla sua partecipazione

Leggi anche: Sanremo 2026, Elettra Lamborghini in gara con Voilà

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Elettra Lamborghini risponde alle polemiche sulla liposuzione: «Come ti permetti? Mi alleno due volte al giorno, dici ca**ate!», poi cancella il commento - Sul suo profilo Instagram ha condiviso un video in cui si mostrava in intimo, addome scolpito ... leggo.it