L’ambasciatore ha dichiarato che il presidente cinese non ha fretta di intervenire e che l’Unione Europea rimane unita nel suo atteggiamento, mantenendo una posizione di neutralità e rifiutando di coinvolgersi nel conflitto. Ha sottolineato come l’Europa abbia scelto di restare fuori dalla guerra, anche se questa si sta svolgendo in una regione vicina e complessa.

di Marta Ottaviani ROMA L’Unione europea si tiene lontana da una guerra che non la riguarda. Riccardo Sessa (foto sotto), già ambasciatore in Iran e attualmente presidente della Società italiana per l’Organizzazione internazionale, spiega perché molti Paesi hanno deciso di restare fuori dal conflitto. Ambasciatore Sessa, secondo lei l’Europa rischia di essere trascinata in questa guerra? "Speriamo di no. Mi pare che questa volta l’Europa stia dimostrando una certa compattezza. Ha capito che non è nel suo interesse farsi trascinare in un conflitto che non ha iniziato. Le dichiarazioni dell’Alta rappresentante dell’Ue sono state molto chiare: non abbiamo iniziato noi questa guerra". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’ambasciatore: Xi non ha fretta: "Ue coesa, resterà fuori dal conflitto"

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