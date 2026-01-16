Tutti a Vienna insieme non solo per l’ascolto di un concerto E l’Italia brillacon discrezione

A Vienna, l’atmosfera va oltre il semplice ascolto musicale, unendo le persone in un momento di condivisione. Nel frattempo, l’Italia si distingue con sobrietà, mantenendo un ruolo discreto ma importante. In un contesto globale segnato da tensioni crescenti, si ipotizza la convocazione di un Congresso, iniziando dai Paesi dell’Unione Europea, come possibile passo verso una svolta diplomatica significativa.

Per dare una svolta drastica all'andamento delle ostilità in corso in tutto il mondo, non è fuori di ogni logica immaginare la convocazione, cominciando dai paesi UE, di un Congresso. Dovrebbe essere del tipo di quello che si svolse a Vienna all'inizio del XVIII secolo. Durò circa un anno e affrontò come argomento principale la definizione dei nuovi confini dei paesi europei alla fine dei vari conflitti che avevano stravolto quelli esistenti. Il tempo impiegato in quella convention ante litteram, ripetendo, un anno, fu ben ripagato da stabilità e costruttività che ne seguirono, per un tempo non breve.

