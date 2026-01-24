Vienna alle prese con il suo primo grande processo a una spia di Mosca

Vienna si prepara a ospitare il suo primo importante processo contro una spia di Mosca, attirando l’attenzione dei media austriaci e tedeschi. L’evento rappresenta un momento significativo per la capitale austriaca, nota per la sua storia di spionaggio. Il procedimento, definito da alcuni come “il processo dell’anno”, mette in luce le tensioni e le sfide legate alla sicurezza internazionale e alla trasparenza giudiziaria.

Berlino. Un processo per spionaggio a Vienna, la città delle spie. "Il processo dell'anno", secondo diversi media austriaci e tedeschi. Una storia che va avanti dal 2017. Sul banco degli imputati, Egisto Ott, di madre italiana, ex ispettore capo dei servizi segreti interni austriaci Bvt. L'accusa della procura è pesante: "Attività segreta ai danni dell'Austria", anni di presunte consultazioni non autorizzate di banche dati per passare all'intelligence russa spostamenti di persone, numeri di targa e indirizzi, inclusi dati sul giornalista Christo Grozev, investigatore di punta sulle spie russe, e sull'ex alto ufficiale dell'Fsb Dmitri Senin.

