È contro Israele Bufera sul vicesindaco di Bologna per la spilla pro Pal

Il vicesindaco di Bologna è finito al centro di una polemica dopo aver indossato una spilletta a favore di Pal durante la cerimonia per ricordare Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua morto nel 1977. La scelta ha suscitato reazioni e discussioni tra chi critica il gesto e chi lo difende. La vicenda ha attirato l’attenzione sui social e tra gli esponenti politici locali.

Emily Clancy attaccata da Lega e FdI: “Incompatibile con le istituzioni”. La vice di Lepore si difende: “Mistificazioni” Bufera su Emily Clancy. Il vicesindaco di Bologna ha sollevato un polverone per aver indossato una spilletta pro Pal in occasione della commemorazione di Francesco Lorusso, militante di Lotta Continua ucciso nel 1977. La vice di Lepore, esponente di Coalizione civica, ha vestito un piccolo fermaglio con la sagoma di Israele completamente coperta dalla bandiera con i colori nero-bianco-rosso. Una scelta che ha scatenato le polemiche, anche perché il volto di sinistra in quel momento indossava la fascia tricolore e rappresentava un’istituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "È contro Israele". Bufera sul vicesindaco di Bologna per la spilla pro Pal Articoli correlati Leggi anche: Bufera sulla vicesindaca Clancy, alla cerimonia con spilla Pro Pal: “Vuole cancellare Israele”. Lei replica: “Mistificazioni” Milano Cortina 2026, studenti pro Pal protestano contro partecipazione IsraeleUn centinaio di studenti si è radunato in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. Aggiornamenti e contenuti dedicati a È contro Israele Bufera sul vicesindaco... Discussioni sull' argomento La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Biennale 2026, Rifondazione: indignazione selettiva contro Russia, silenzio su Israele; Bufera sulla vicesindaca Clancy, alla cerimonia con spilla Pro Pal: Vuole cancellare Israele. Lei replica: Mistificazioni; VIDEO| Bufera sul corteo a Roma del No a referendum e guerra: bruciate le foto di Meloni, Nordio, Trump e Netanyahu. Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/attacchi-israele-teheran-e-beirut-droni-contro-ambasciata-usa-baghdad-AI5gM6zBrefresh_ce - facebook.com facebook Chi sono e cosa fanno le milizie iraniane bassij, di cui Israele avrebbe ucciso i comandanti x.com