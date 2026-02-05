Questa mattina, circa un centinaio di studenti si sono radunati in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. Con cartelli e slogan, hanno protestato contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, mentre i manifestanti hanno mantenuto un sit-in pacifico. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione di passanti e media presenti sul posto.

Un centinaio di studenti si è radunato in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. I manifestanti, radunati all'esterno dei cancelli dell'Università Statale, hanno intonato cori come "Free free Palestine", contestando la partecipazione di Israele ai Giochi, oltre al coinvolgimento di Eni e Leonardo. La richiesta, scandita a più riprese, è l'esclusione di Israele dalle competizioni olimpiche. Tra gli slogan anche quelli a sostegno della Palestina libera, per il diritto alla casa, contro il decreto Sicurezza e contro la presenza degli agenti dell'Ice. La fiamma olimpica si trova al momento in zona Santa Sofia ed è attesa in transito davanti all'Università Statale proprio lungo viale Francesco Sforza.

Milano Cortina 2026, studenti pro Pal protestano contro partecipazione Israele

La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche.

