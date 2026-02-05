Milano Cortina 2026 studenti pro Pal protestano contro partecipazione Israele

Da lapresse.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, circa un centinaio di studenti si sono radunati in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. Con cartelli e slogan, hanno protestato contro la partecipazione di Israele alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire, mentre i manifestanti hanno mantenuto un sit-in pacifico. La protesta si è svolta senza incidenti, ma ha attirato l’attenzione di passanti e media presenti sul posto.

Un centinaio di studenti si è radunato in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. I manifestanti, radunati all’esterno dei cancelli dell’Università Statale, hanno intonato cori come “Free free Palestine”, contestando la partecipazione di Israele ai Giochi, oltre al coinvolgimento di Eni e Leonardo. La richiesta, scandita a più riprese, è l’esclusione di Israele dalle competizioni olimpiche. Tra gli slogan anche quelli a sostegno della Palestina libera, per il diritto alla casa, contro il decreto Sicurezza e contro la presenza degli agenti dell’Ice. La fiamma olimpica si trova al momento in zona Santa Sofia ed è attesa in transito davanti all’Università Statale proprio lungo viale Francesco Sforza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

milano cortina 2026 studenti pro pal protestano contro partecipazione israele

© Lapresse.it - Milano Cortina 2026, studenti pro Pal protestano contro partecipazione Israele

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Polemiche per presenza Ghali a cerimonia apertura Milano-Cortina, Lega attacca: “No a Pro-Pal odiatore di Israele”, M5S: “No a censura”

La presenza di Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina ha suscitato polemiche politiche.

Milano-Cortina, Kelany: “Vergogna pro-Pal a Sorrento contro il tedoforo portato dalla nave della Guardia costiera”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Studenti vincono i biglietti per le Olimpiadi, ma spariscono: Forse sono stati venduti; La Fondazione Milano Cortina nega i biglietti per le Olimpiadi vinti dagli studenti dell'IC Galilei di Tradate; Olimpiadi Milano Cortina 2026: i protagonisti a Monza, sportivi e studenti; Alice e Milena, dal master a Fondazione Milano Cortina 2026.

milano cortina 2026 studentiMilano Cortina 2026, studenti pro Pal protestano contro partecipazione Israele(LaPresse) Un centinaio di studenti si è radunato in via Francesco Sforza, a Milano, lungo il percorso della fiamma olimpica. I ... stream24.ilsole24ore.com

milano cortina 2026 studentiMilano Cortina: alla Statale studenti in protesta contro la FiaccolaUn centinaio di studenti sta manifestando in via Francesco Sforza, dove tra pochi minuti passerà la fiamma olimpica. (ANSA) ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.