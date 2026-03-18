L’album blu, che dà il titolo al libro, fu tra le prime cose acquistate dai nonni dopo aver sistemato la nuova casa negli anni Cinquanta. Insieme al grammofono, rappresenta un ricordo tangibile di quel periodo e delle prime esperienze domestiche. La scelta di questo oggetto riflette l’importanza di alcuni elementi materiali nel definire i momenti di transizione e di memorie familiari.

che dà il titolo al libro “fu la prima cosa, insieme al grammofono, che acquistarono i miei nonni dopo aver reso la nuova casa abitabile, a metà degli anni cinquanta”. Su quell’album cominciarono a incollare le foto di famiglia, e intorno a quelle foto Yaryna Grusha annoda una storia che viene da lontano e arriva fino ai giorni nostri. Comincia con il bisnonno Mykola, che negli anni Trenta attraversa il Dnister per andare in Moldavia, “di nascosto, per procurarsi del cibo per sfamare la moglie e la figlia, mia nonna Polina. Qualche sera dopo, degli uomini in uniforme bussarono alla porta e lo portarono via. Non fece più ritorno”. Prosegue con la lotta di Stalin per “eliminare un’intera generazione che stava lavorando alla rinascita della cultura ucraina”, una lotta che prosegue fino alla caduta dell’Unione sovietica. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’album blu

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