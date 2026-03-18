Carburanti Salvini | Sostanziale taglio delle accise già stasera vale centinaia di milioni

Il ministro Salvini ha annunciato che, in collaborazione con il ministro Giorgetti, sarà effettuato già questa sera un sostanziale taglio delle accise sui carburanti. L’obiettivo è di ridurre i costi e portare sconti sulla benzina già nelle prossime ore. L’intervento riguarda un importo che si aggira in centinaia di milioni di euro, secondo quanto comunicato.

“Stiamo lavorando con il ministro Giorgetti e dovremmo intervenire già stasera con un primo sostanziale e sostanzioso taglio delle accise che possa diventare uno sconto alla pompa di benzina già nelle prossime ore”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e leader della Lega al termine della riunione con le compagnie petrolifere e le associazioni dei gestori, Fegica, Faib e Confesercenti in Prefettura a Milano. “Il ministro dell’Economia sta lavorando adesso sul valore di questo intervento, stiamo parlando di diverse centinaia di milioni di euro per un intervento sperimentale della durata di un mese”, ha affermato. “Se tutti fanno la loro parte, con la regia del governo, avranno un po’ di respiro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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