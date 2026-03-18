la visita dopo aver loro dedicato perdutamente a sanremo

Domenica 15 marzo, Achille Lauro ha visitato i giovani feriti nell’incendio di Capodanno a Crans-Montana, che sono ricoverati al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Dopo aver dedicato loro la canzone

D al palco di Sanremo alle corsie dell’ospedale: Achille Lauro ha incontrato domenica 15 marzo i ragazzi feriti nell’ incendio di Capodanno a Crans-Montana, ricoverati al Centro Grandi Ustionati dell’ ospedale Niguarda di Milano. Una visita nata da un desiderio preciso dei giovani pazienti, dopo che il cantante aveva dedicato loro il brano Perdutamente durante il Festival. Strage Crans Montana, spunta la prova della verità: due secondi di scintille e poi l’inferno X Leggi anche › Achille Lauro scuote Sanremo con “Perdutamente”: omaggio da brividi alle vittime di Cras Montana › Una casa per chi ha perso la rotta: Achille Lauro si occupa delle fragilità dei ragazzi L’incontro al Niguarda: il desiderio dei ragazzi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Il dolce pensiero di Achille Lauro per chi ha avuto conforto dalla sua canzone "Perdutamente" #musica #musicaitaliana #achillelauro #cransmontana #concerto - facebook.com facebook

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