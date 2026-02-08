Sparatoria Rogoredo morto dopo 6 giorni il cinese Wenham Liu ferito dalla polizia dopo aver sottratto loro una pistola

È morto dopo sei giorni Wenham Liu, il cinese ferito durante una sparatoria a Rogoredo. L’uomo aveva rubato una pistola a un agente nei pressi di via Caviglia, poi era scappato verso la stazione. La polizia lo ha intercettato lungo via Cassinis e in quel frangente sono stati esplosi due colpi. Liu è stato portato in ospedale ma non ce l’ha fatta.

L'uomo aveva sottratto la pistola all'agente nei pressi di via Caviglia. Poi era fuggito verso la stazione di Rogoredo ed era stato intercettato dalle Volanti lungo via Cassinis È morto dopo 6 giorni in ospedale Wenham Liu, il cinese che è stato ferito con due colpi di pistola dopo aver sottr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sparatoria Rogoredo, morto dopo 6 giorni il cinese Wenham Liu, ferito dalla polizia dopo aver sottratto loro una pistola Approfondimenti su Rogoredo Liu Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu Wenham Liu Wenham, il 30enne cinese coinvolto nella sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana in ospedale. Ferito nella sparatoria a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese ?Liu Wenham La polizia ha confermato la morte di Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria a Rogoredo una settimana fa. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Rogoredo Liu Argomenti discussi: Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne ferito; Liu Wenham è morto dopo sei giorni di agonia: era rimasto ferito in una sparatoria con la polizia; Sparatoria a Rogoredo, morto dopo una settimana il cinese che ha rubato la pistola; Sparatoria Rogoredo, morto 30enne cinese rimasto gravemente ferito. Sparatoria a Rogoredo, è morto dopo una settimana il 30enne feritoL’uomo aveva rubato la pistola a un vigilante, usandola poi contro dei poliziotti che avevano risposto al fuoco ferendolo gravemente. Era stato colpito alla testa a e una braccio È morto all'ospedale ... tg24.sky.it Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne cinese Liu WenhamÈ morto all'ospedale Niguarda, dove era ricoverato da domenica scorsa, Liu Wenham, il 30enne cinese che una settimana fa a Milano aveva rubato la pistola a un vigilante usandola ... ilmattino.it Sparatoria a Rogoredo, morto in ospedale il 30enne ferito durante il conflitto a fuoco facebook Sparatoria a Rogoredo, morto il 30enne cinese: era stato ferito da un agente dopo aver puntato la pistola contro la volante x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.