La sua auto è stata coinvolta in una rapina | si finge carabiniere per truffare una 99enne

Truffa aggravata ai danni di una 99enne, con l’uomo di 40 anni che si era finto carabiniere per convincere la vittima a consegnargli denaro. La sua auto è stata coinvolta in una rapina: si fingeva ufficiale per truffare la donna, portandola a credere di dover controllare un sospetto. La Squadra mobile di Ferrara lo ha arrestato in flagranza lunedì 9, dopo aver monitorato attentamente i suoi movimenti e intervenuto al momento giusto.

Truffa aggravata ai danni di una 99enne. E' questa l'accusa per un cittadino di 40 anni, arrestato in flagranza di reato dalla Squadra mobile di Ferrara durante la giornata di lunedì 9, al termine di una complessa indagine (eseguita tramite un attento monitoraggio e conclusasi con la presenza degli agenti in casa della vittima nel momento in cui il malvivente stava per entrare con l'intento di rubare i suoi averi più preziosi). Secondo quanto ricostruito, il 40enne ha contattato la vittima telefonicamente fingendosi un maresciallo dell'Arma dei carabinieri, sostenendo – falsamente - che l'auto della donna fosse stata coinvolta in una rapina ai danni di una gioielleria cittadina.