La Stuttgarter Philharmoniker riapre sala Verdi

I Stuttgarter Philharmoniker hanno riaperto la sala Verdi al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, che resterà aperta al pubblico e agli artisti fino a domani. Durante questa apertura, vengono utilizzate sia la sala Verdi che la sala Puccini, entrambe accessibili per eventi e prove. La riapertura riguarda esclusivamente questo periodo, senza ulteriori dettagli su future programmazioni.

Fino a domani il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano terrà aperta al pubblico e agli artisti sia la Sala Verdi, sia la Sala Puccini. L’autorizzazione è arrivata dalla Commissione Comunale di Vigilanza del Comune di Milano. Il previsto concerto di questa sera con gli Stuttgarter Philharmoniker diretti dal Maestro Andrey Boreyko con la pianista e compositrice venezuelana Gabriela Montero, si terrà alle ore 20.45. Il programma della serata si apre con "Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 - Latin Concerto", una composizione della stessa Montero la cui fama è anche legata alla capacità di improvvisare. La seconda parte del concerto la " Sinfonie fantastique " di Hector Berlioz composta nel 1830 è una delle opere più rivoluzionarie del primo Romanticismo musicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Stuttgarter . Philharmoniker riapre sala Verdi Articoli correlati Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala VerdiArezzo, 13 marzo 2026 – Un incontro dedicato all’ascolto musicale, appuntamento il 14 marzo alla Sala Verdi. Leggi anche: Dai corsi di nuoto libero alla sala pesi, dopo la crisi (e i lavori) riapre il Centro sportivo