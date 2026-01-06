Il Centro sportivo di Copparo riapre giovedì 8 alle 8.30, dopo un periodo di lavori di ristrutturazione. La struttura di via dello Sport torna a offrire servizi come corsi di nuoto libero e sala pesi, garantendo spazi rinnovati e funzionali per la pratica sportiva e il benessere dei visitatori. La riapertura segna il ritorno alla normalità e alla possibilità di praticare attività sportive in un ambiente rinnovato.

Il Centro sportivo di Copparo riapre. Dopo oltre un mese di lavori, infatti, giovedì 8 (alle 8.30) è il tempo della ripartenza per la sede di via dello Sport, con corsi di nuoto libero e sala pesi. L’ultima notizia ufficiale, dopo la complicatissima vicenda dello scorso autunno (che portò alla. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai corsi di nuoto libero alla sala pesi, dopo la crisi (e i lavori) riapre il Centro sportivo

