Città in lutto per la perdita di Lucia Lamentini, una donna di 50 anni, che nella notte tra martedì e mercoledì è stata investita e uccisa in un incidente stradale a Cortona. La notizia ha sconvolto la comunità e coinvolge anche tutta la Valdichiana, dove la sua scomparsa ha suscitato grande dolore. La tragedia si è verificata in un tratto di strada della zona.

Profondo dolore a Cortona e in tutta la Valdichiana per la scomparsa di Lucia Lamentini, 50 anni, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 marzo. La donna ha perso la vita a Lisciano Niccone, al confine tra le province di Perugia e Arezzo, dopo essere stata investita da un’auto poco dopo la mezzanotte. Inutili i soccorsi del 118: per lei non c’è stato nulla da fare. Nata il 26 agosto 1975, Lucia Lamentini viveva a Cortona ed era molto conosciuta in città. Lavorava come insegnante di sostegno a Foiano della Chiana ed era impegnata anche nel mondo dello sport, avendo ricoperto il ruolo di presidente del club tennis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Città in lutto per Lucia Lamentini: travolta e uccisa nella notte, aveva 50 anni

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