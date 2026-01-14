HeArt of Gaza fa tappa in Romagna | la mostra di disegni dei bambini della Striscia

Sabato 18 gennaio alle 17:30 si inaugura a Romagna la mostra “HeArt: L'arte dei bambini di Gaza”. L’esposizione presenta una selezione di disegni realizzati dai bambini della Striscia di Gaza, offrendo uno sguardo autentico e sincero sulla loro quotidianità e sensibilità attraverso l’arte. Un’occasione per conoscere e riflettere sul mondo di questi giovani artisti, promuovendo dialogo e comprensione.

Sarà inaugurata domenica 18 gennaio alle 17:30 la mostra di disegni "HeArt: L'arte dei bambini di Gaza. Arte e riflessioni da Gaza al mondo Art and Reflections from Gaza to the World". La quotidianità in una terra ferita raccontata dai bambini attraverso la forza e la purezza della loro.

