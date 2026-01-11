esonero allegri crisi milan e sentenza senza appello

La recente sconfitta del Milan contro la Fiorentina evidenzia una fase difficile per i rossoneri, con la squadra che rischia di perdere posizioni in classifica e di compromettere la qualificazione in Champions League. La situazione si inserisce in un momento di crisi, che coinvolge anche questioni di gestione e risultati, suscitando molte riflessioni sul futuro del club e sulle strategie da adottare.

La sconfitta contro la Fiorentina ha sancito l'inizio della crisi del Milan con i rossoneri che vedono ora a forte rischio il posto in Champions League e allontanarsi sia Napoli che Inter. Momento nero per il Milan e per Massimiliano Allegri che, dopo il ko di Firenze, è finito definitivamente nel mirino della critica e dei tifosi rossoneri che hanno visto sfumare in pochi giorni ogni tipo di sogno scudetto. I tifosi del Milan chiedono l'esonero di Allegri (Ansa Foto) – calciomercato.it Il gol di Comuzzo ha condannato di fatto i rossoneri a dover lottare solamente per un posto in Champions League con il club meneghino che lascerà, con ogni probabilità, il discorso scudetto solamente a Inter e Napoli, come accaduto un anno fa.

Valigie pronte e armadietto da svuotare, siamo ai saluti in casa Milan: prima cessione.

