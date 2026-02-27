Inter fuori dalla Champions League | decisivo l’ex Milan Hauge

L'Inter si ferma ai playoff di Champions League dopo due partite combattute contro il Bodo Glimt. La squadra norvegese ha avuto un ruolo determinante, con l’ex Milan Hauge che ha segnato i gol chiave. La sfida si conclude con la squadra italiana che non riesce ad avanzare nella competizione, chiudendo così il suo percorso in questa fase.

L'Inter perde andata e ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo Glimt. Decisivo l'ex Milan Hauge. L'Inter perde contro il Bodo Glimt anche a San Siro ed esce ai playoff di Champions League. In gol anche l'ex del Milan Hauge. Ecco il video da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter fuori dalla Champions League: decisivo l’ex Milan Hauge Inter battuta 2-1 ed eliminata dalla Champions dal Bodo/Glimt dell’ex Milan HaugeI nerazzurri dominano un’ora, creando una montagna di palle gol ma vengono colpiti a freddo dall’ex rossonero che mette al sicuro il passaggio del... Leggi anche: Inter fuori dalla Champions League: ecco quando si giocherà il derby contro il Milan Temi più discussi: Dopo la Nazionale ecco il Bodo Glimt: quanto è indigesto il salmone norvegese per il calcio italiano; Inter fuori dalla Champions, figuraccia storica col Bodo: nerazzurri sconfitti anche a San Siro; Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri ko anche a San Siro e fuori dalla Champions League ai playoff; Inter fuori dalla Champions League: errori e futuro di Chivu. Inter-Bodo Glimt 1-2, gol e highlights: nerazzurri eliminati dalla Champions?1DS\???5X??u001a ?`8u001a9?u001a???:??9r?\?;?J?m?LV!MJ???H?^E?u0001Xu0001u0005?u0015?1bŒq?? :V??KVh?e?+WNN?k?f??zpu001af?1 {/??>?;?G??u0005???X????K???u000e??I???>? ... sport.sky.it Inter-Bodø/Glimt 1-2, nerazzurri fuori dalla Champions League. HIGHLIGHTSL’Inter è fuori dalla Champions League ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS ). I nerazzurri, dopo il 3-1 subìto all’andata dei playoff in Norvegia, ha perso 2-1 contro il Bodø/Glimt a San Siro ( IL RACCONTO DEL ... tg24.sky.it Non solo gol e spettacolo in Champions League. A volte, a prendersi la scena, sono anche gli imprevisti. Serata tutt’altro che semplice per Alex Aljoe, giornalista britannica di Amazon Prime Video, impegnata nei collegamenti dal campo del Newcastle per il rit - facebook.com facebook Ranking #Uefa per il quinto posto in #ChampionsLeague: la posizione aggiornata dell'Italia dopo Europa League e Conference x.com