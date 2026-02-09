Arezzo piange la perdita di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. La notizia si è diffusa velocemente, lasciando molti senza parole. Giani ha espresso il suo cordoglio, ricordando il suo impegno e la sua figura rispettata nella comunità. La salma sarà tumulata domani nella sua città natale.

Arezzo, 9 febbraio 2026 – "Con profondo dolore apprendo della scomparsa di monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo emerito di Arezzo-Cortona-Sansepolcro. È stato un pastore attento, umile e vicino alle persone, capace di guidare la comunità con ascolto, equilibrio e grande umanità. Il suo ministero ha lasciato un segno profondo non solo nella Chiesa, ma anche nella vita civile e sociale del territorio. Alla comunità diocesana, ai sacerdoti e a tutti coloro che gli hanno voluto bene va il mio pensiero più sincero e partecipe". Lo scrive su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giani, il cordoglio per la scomparsa di Fontana

