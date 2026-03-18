In un'intervista, ‘La scodata’ di De Chiesa commenta la tecnica di Franzoni dicendo che sembra usare un pennello piuttosto che una grattugia, e afferma che gli dispiacerebbe una certa cosa chiamata colturi. La conversazione si concentra sulla potenza e il talento di Giovanni Franzoni, sottolineando che il talento è sempre stato evidente in lui.

FRANZONI, LA POTENZA CHE HA LIBERATO IL TALENTO. Su Giovanni Franzoni la prima cosa da dire è che il talento c’è sempre stato. Dal punto di vista tecnico, per me, non è mai stato un mistero: sul difficile, sul tecnico, si vedeva già da tempo che aveva qualità importanti. Quello che gli mancava era altro, soprattutto nei tratti di scorrimento, dove non era ancora così competitivo. Quest’anno, invece, vedo un atleta diverso. Lo vedo molto più potente, più solido, più forte. E questa nuova forza gli ha permesso di esprimere fino in fondo una tecnica che era già molto buona. Oggi Franzoni scia in modo impeccabile: pianta lo sci a terra e tira curve senza che si muova di un millimetro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La scodata’ di De Chiesa: “Franzoni è come se avesse un pennello e non una grattugia. Colturi? Mi dispiacerebbe una cosa”

Articoli correlati

‘La scodata’ di De Chiesa: “Goggia si preserva, di Franzoni mi colpiscono due aspetti. Brignone? Mi aspetto faccia bene”Indubbiamente in termini di scorrevolezza è meno performante rispetto al passato.

‘La scodata’ di De Chiesa: “Goggia si preserva, di Franzoni mi colpiscono due qualità. Brignone? Mi aspetto faccia bene”Indubbiamente in termini di scorrevolezza è meno performante rispetto al passato.

Approfondimenti e contenuti su 'La scodata' di De Chiesa Franzoni è...

Temi più discussi: ‘La scodata’ di De Chiesa: Pirovano può raccogliere il testimone delle grandi. Passo indietro allarmante per Vinatzer; Quando partono Franzoni, Paris e gli italiani nello prima prova di discesa a Courchevel: orari, n. di pettorale, tv; LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tutti; Atle Lie McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora e fa un passo verso la Coppa del Mondo. Vinatzer sempre più a picco.

‘La scodata’ di De Chiesa: Franzoni è come se avesse un pennello e non una grattugia. Colturi? Mi dispiacerebbe una cosaFRANZONI, LA POTENZA CHE HA LIBERATO IL TALENTO Su Giovanni Franzoni la prima cosa da dire è che il talento c’è sempre stato. Dal punto di vista tecnico, ... oasport.it

‘La scodata’ di De Chiesa: Pirovano può raccogliere il testimone delle grandi. Passo indietro allarmante per VinatzerLAURA PIROVANO, LA FAVOLA NATA IN DUE CENTESIMI Laura Pirovano è la dimostrazione di come può cambiare la vita in un giorno, anzi in un centesimo o ... oasport.it

Monumento e Chiesa Parocchiale di un piccolo paesino che si affaccia sul lago d'orta. Arto' Madonna del Sasso VB - facebook.com facebook

Israele ha disposto la chiusura simultanea di due tra i luoghi più sacri di Gerusalemme Est, la Moschea di Al-Aqsa e la Chiesa del Santo Sepolcro, segnando una decisione senza precedenti nella storia recente della città. Entrambi i siti, consacrati rispettivame x.com