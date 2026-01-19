‘La scodata’ di De Chiesa | Goggia si preserva di Franzoni mi colpiscono due aspetti Brignone? Mi aspetto faccia bene

In un contesto di analisi tecnica, De Chiesa commenta le recenti prestazioni di Sofia Goggia, evidenziando un calo nella scorrevolezza rispetto alle stagioni precedenti. Mentre si concentra sulla strategia di preservazione di Goggia, l’opinione di Franzoni si distingue per due aspetti specifici. Per quanto riguarda invece Brignone, l’aspettativa è di un buon risultato. Questa analisi mette in luce le dinamiche e le sfide delle atlete nel corso della stagione.

SOFIA GOGGIA E IL PROBLEMA DELLA SCORREVOLEZZA. Indubbiamente in termini di scorrevolezza è meno performante rispetto al passato. Credo possa dipendere da due fattori: il peso ed il tipo di neve. Forse ha perso qualche chilo? Il manto può fare la differenza: se andiamo a vedere i tratti di scorrimento a St. Moritz e Val d’Isere, non aveva fatto fatica come a Zauchensee e Tarvisio. Escludo invece che si tratti di un problema di materiali, perché Nicol Delago ha vinto con i suoi stessi sci (Atomic). LINDSEY VONN IN POLE PER LE OLIMPIADI. La grande favorita è la Vonn: finora è sempre salita sul podio tra superG e discesa, tranne in una gara che ha concluso in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’articolo analizza le recenti dichiarazioni di De Chiesa sulla preparazione di Brignone e il ruolo mediatico di D’Antonio, evidenziando come i tempi di allenamento riflettano le reali condizioni degli atleti. Si affronta inoltre il tema della sicurezza sulle piste di Semmering, sottolineando l’importanza di un dibattito ancora aperto sulla responsabilità e la gestione degli impianti per garantire un ambiente sicuro per tutti.

