‘La scodata’ di De Chiesa | Goggia si preserva di Franzoni mi colpiscono due qualità Brignone? Mi aspetto faccia bene

L’articolo analizza le recenti performance di Sofia Goggia, evidenziando come la sua scorrevolezza sia diminuita rispetto alle stagioni precedenti. De Chiesa commenta l’approccio di Goggia nel preservarsi, mentre Franzoni sottolinea due qualità che lo colpiscono nel suo modo di affrontare le gare. La situazione di Goggia riflette le sfide di mantenere alta la performance in un contesto di evoluzione tecnica e fisica dello sci.

SOFIA GOGGIA E IL PROBLEMA DELLA SCORREVOLEZZA. Indubbiamente in termini di scorrevolezza è meno performante rispetto al passato. Credo possa dipendere da due fattori: il peso ed il tipo di neve. Forse ha perso qualche chilo? Il manto può fare la differenza: se andiamo a vedere i tratti di scorrimento a St. Moritz e Val d’Isere, non aveva fatto fatica come a Zauchensee e Tarvisio. Escludo invece che si tratti di un problema di materiali, perché Nicol Delago ha vinto con i suoi stessi sci (Atomic). LINDSEY VONN IN POLE PER LE OLIMPIADI. La grande favorita è la Vonn: finora è sempre salita sul podio tra superG e discesa, tranne in una gara che ha concluso in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

