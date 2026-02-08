Corteo pro pal l' attacco della Lega | Hanno paralizzato la città E' stata una prepotenza verso tutti
La manifestazione pro Palestina di sabato a Milano ha provocato molte polemiche. La Lega critica duramente il corteo, accusandolo di aver paralizzato la città e di aver messo in atto una prepotenza contro i cittadini. La protesta, che si è svolta sotto la pioggia con slogan contro la guerra e il regime del 41 bis, ha diviso l’opinione pubblica e sollevato un acceso dibattito tra chi sostiene il diritto di manifestare e chi invece denuncia il caos creato.
Polemica intorno alla manifestazione di sabato 7 febbraio. Il corteo pro Palestina, che ha sfilato sotto l’acqua scandendo slogan contro la guerra e il regime del 41 bis, lascia dietro di sé una scia di polemiche roventi sollevate dal centrodestra. Nel mirino delle contestazioni ci sono i disagi.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Reporter sfigurato durante il corteo pro-Pal: “Mi hanno frantumato la faccia, ancora mi traballano i denti”
Durante il corteo pro-Pal, un reporter è stato brutalmente aggredito, riportando gravi ferite al volto.
Studenti pro-Pal e contro Valditara. Poche decine in corteo nel centro di Pisa riescono a bloccare mezza città
