Corteo pro pal l' attacco della Lega | Hanno paralizzato la città E' stata una prepotenza verso tutti

La manifestazione pro Palestina di sabato a Milano ha provocato molte polemiche. La Lega critica duramente il corteo, accusandolo di aver paralizzato la città e di aver messo in atto una prepotenza contro i cittadini. La protesta, che si è svolta sotto la pioggia con slogan contro la guerra e il regime del 41 bis, ha diviso l’opinione pubblica e sollevato un acceso dibattito tra chi sostiene il diritto di manifestare e chi invece denuncia il caos creato.

