Samb diciotto punti il terzo peggior ruolino
I diciotto punti in classifica totalizzati dalla Samb in questa prima parte di campionato, rappresentano il terzo peggiore score del club rossoblù da quando ci sono i tre punti. In testa a questa speciale graduatoria c’è la Samb della stagione 2007-08 che si era fermata a quota 14. Allora si iniziò il campionato con Guido Ugolotti che fu poi sostituito da Enrico Piccioni. Le cose non cambiarono più di tanto e l’allora diesse, il compianto avvocato Enzo Nucifora, richiamò in panchina Ugolotti che alla fine conquistò la permanenza in C1. E poi ecco la squadra che partecipò al campionato 2008-09 con 16 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
