Il Papa ha espresso un appello per l’universalità delle cure sanitarie, sottolineando che in molte nazioni le diseguaglianze nel settore sanitario stanno aumentando. Ha affermato che la salute non può essere considerata un privilegio riservato a pochi, poiché rappresenta una condizione fondamentale per la pace sociale. La sua dichiarazione si rivolge a sensibilizzare sull’importanza di garantire un accesso equo ai servizi sanitari.

“In molte nazioni le diseguaglianze sanitarie stano crescendo. Ma la salute non può essere un lusso per pochi: è una condizione essenziale per la pace sociale”. Con queste parole Papa Leone XIV ha accolto nell’Aula Paolo VI i partecipanti del ‘ Oggi chi è mio prossimo ’, il convegno che vedrà la presentazione del secondo rapporto europeo sull’equità in salute. In un mondo in cui l’universalità delle cure è sempre più messo in discussione – anche in un Paese come l’Italia apprezzato nel mondo per il suo Servizio sanitario nazionale – il pontefice ricorda con fermezza che la copertura sanitaria per tutti è “un i mperativo morale per le società che vogliono definirsi giuste”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “La salute non è un lusso per pochi”, appello del Papa per l’universalità delle cure

Articoli correlati

Papa Leone XIV: “Salute non sia lusso per pochi, sì a copertura sanitaria universale”Il Pontefice riceve in udienza i partecipanti al Convegno "Oggi chi è il mio prossimo? - Today who is my neighbor?", promosso dal Consiglio delle...

Papa Leone: la salute non è un lusso. Cristiani in Medio Oriente siano strumenti di paceIn Vaticano questa mattina si è svolta la consueta Udienza generale del mercoledì.

La Renaissance française : de Léonard de Vinci à Henri IV - Laissez-vous guider - Stephane Bern - MG

Altri aggiornamenti su La salute non è un lusso per pochi...

Temi più discussi: Ecco come lo stile di vita dei papà influisce sulla salute dei figli; Lo stile di vita dei papà influisce sulla salute dei figli. Ecco come; 8 marzo, Papa Leone: Violenza contro le donne è barbarie, non va mai giustificata; Festa del Papà: la nuova genitorialità in un libro visto dalla parte dei bambini.

Il monito di Papa Leone: Crescono le disuguaglianze, la salute non può essere un lusso per pochiLa salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale. Papa Leone XIV ricevendo in udienza i partecipanti al convegno Oggi chi è il mio prossimo? - Today wh ... msn.com

Papa: la salute non è lusso per pochiLa salute non può essere un lusso per pochi, ma è una condizione essenziale per la pace sociale. Così Papa Leone XIV in udienza generale in Vaticano. rainews.it

Papa Leone XIV ai cristiani del Medio Oriente: "Siate strumenti di pace" x.com

Il Papa, 'la salute non può essere un lusso per pochi' "Una copertura sanitaria universale è imperativo morale" Lo ha detto il Papa nell'udienza ai partecipanti al convegno sulla sanità in corso a Roma con le Chiese europee e l'Oms. - facebook.com facebook