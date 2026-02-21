Referendum Giustizia Schlein a Perugia | Riforma che non serve ai cittadini ma a chi pensa di non dover essere giudicato

Elly Schlein ha visitato Perugia per criticare la riforma costituzionale sulla giustizia, ritenuta dannosa per i cittadini. La leader del Partito Democratico ha sostenuto che questa modifica favorisce chi evita di essere giudicato, lasciando intendere che mira a proteggere interessi particolari. Nel Teatro Pavone, sede della sua iniziativa, ha incontrato sostenitori e ha espresso dubbi sulla reale utilità della proposta. La discussione si concentra ora sulla possibilità di influenzare il voto del 22 e 23 marzo.

La segretaria del Pd tiene un comizio al Teatro Pavone gremito, lanciando la campagna per il No al referendum del 22 e 23 marzo. Presente anche la sindaca Ferdinandi. Dura critica al metodo: "Cambiati 7 articoli della Costituzione senza accettare un emendamento" Il Teatro Pavone di Perugia si è trasformato in una roccaforte del "No". Un fortino dal quale Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, ha portato nel cuore dell'Umbria la campagna referendaria contro la riforma costituzionale sulla giustizia, in vista del voto del 22 e 23 marzo. Accolta dall'ovazione di una platea gremita di militanti e sostenitori, la leader dem ha sparato a zero sul testo voluto dal governo di centrodestra, definendolo una legge "inutile per i cittadini" e "pericolosa per la democrazia".