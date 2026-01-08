La consegna della Costituzione ai neo cittadini italiani rappresenta un momento di grande valore simbolico. Celebrata in occasione della festa del Tricolore, questa cerimonia suscita emozioni profonde, confermando l’importanza dei valori rappresentati dalla Carta costituzionale. Per molti, tra cui personalità come Augias, si tratta di un’occasione significativa per riflettere sull’identità e sui principi fondamentali che uniscono il Paese.

Per tanti (e anche per Augias che non ha mancato di evidenziarlo al Valli) la consegna della Costituzione in Sala del Tricolore a quattro nei cittadini italiani è stato il momento più toccante della festa del Tricolore, grazie alle loro testimonianze. Si tratta di Ihsane Ait-Yahia, 33 anni, avvocato di origine marocchina che aiuta i migranti a regolarizzare i loro percorsi; Diana Bota, 30 anni, attivista ucraina che collabora con Mondinsieme ed è dottoranda; Abdoulaye Condé, 42 anni, dell’associazione ivoriani che ha collaborato anche con Unicef e Save the Children e Bourama Yaressi, mediatore di origine maliana, educatore sociopedagogico e pure ex allenatore della nazionale di calcio dei richiedenti asilo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Costituzione ai neo cittadini: "Un’emozione forte e toccante"

Leggi anche: Fara Filiorum Petri consegna la Costituzione ai neo 18enni: "Un ingresso nella cittadinanza consapevole"

Leggi anche: Cellino San Marco celebra i neo diciottenni: consegnata la Costituzione ai nati nel 2007

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Festa del Tricolore: la Costituzione a quattro neo cittadini italiani. VIDEO - yahia, Diana Bota, Abdoulaye Condé e Bourama Yaressi nel 2025 hanno ottenuto la cittadinanza italiana e in Sala del Tricolore hanno spiegato cosa significa per loro essere “ ... reggionline.com

Comune di Limatola, grande partecipazione per la consegna della Costituzione ai neo 18enni - Nella serata di Lunedì 5 Gennaio grande riscontro presso la Sala consiliare del Comune di Limatola per l’occasione data dal ... msn.com