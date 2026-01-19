La telefonata tra Mbappé ad Hakimi dopo la Coppa d'Africa | So bene cosa è successo a Brahim Diaz

Dopo la finale di Coppa d'Africa, Mbappé ha cercato senza successo Brahim Diaz, coinvolto nel torneo. Hakimi ha poi spiegato che ha passato molte ore al telefono con Diaz, condividendo le sue sensazioni e aggiornamenti. La vicenda rivela un momento di solidarietà tra i giocatori, evidenziando l'importanza del supporto tra colleghi anche in occasioni difficili. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa conversazione.

Dopo la delusione della finale di Coppa d'Africa Mbappé ha cercato Brahim Diaz senza successo, ma Hakimi gli ha raccontato tutto: "Ho passato metà della notte al telefono con lui".

Il Senegal ha conquistato la Coppa d'Africa 2023, vincendo 1-0 contro il Marocco grazie a un gol di Gueye. La partita si è conclusa in modo particolare, con un episodio chiave: Brahim Diaz ha sbagliato un rigore, influenzando l'esito del match. La finale è stata caratterizzata da momenti intensi e decisioni decisive, che hanno determinato il risultato finale e la vittoria dei senegalesi.

