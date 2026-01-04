Il Marocco si qualifica per i quarti di finale della Coppa d’Africa, grazie a una vittoria di misura sulla Tanzania. La squadra di Walid Regragui, paese ospitante del torneo, dimostra determinazione e solidità, con Brahim Diaz decisivo nel risultato. La competizione prosegue con il Marocco che punta a consolidare la propria posizione e a proseguire il cammino verso il titolo.

Il Marocco avanza e non si ferma. La Nazionale di Walid Regragui, paese ospitante del torneo, supera di misura la Tanzania e stacca il pass per i quarti di finale. Decide il gol di Brahim Díaz, sufficiente per blindare la qualificazione. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 9 gennaio alle 20:00 (ora italiana): il Marocco affronterà la vincente di Sudafrica-Camerun. Tra i protagonisti, Neil El Aynaoui: titolare e in campo per tutti i 90 minuti, il centrocampista della Roma prosegue il suo percorso da punto fermo della mediana. Prestazione solida, ritmo e letture pulite: segnali di continuità in una competizione che lo vede sempre più centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Coppa d’Africa, Marocco ai quarti: decide Brahim Diaz

Leggi anche: Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale

Leggi anche: Coppa d'Africa, Senegal e Mali volano ai quarti di finale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tabellone Coppa d’Africa 2026 | il calendario dagli ottavi alla finale programma orari tv.

Coppa d'Africa, Marocco-Tanzania 1-0: un gol di Brahim Diaz regala ai padroni di casa i quarti di finale - 0 sulla Tanzania firmato dal gol di Brahim Diaz al 64°. eurosport.it