Coppa d’Africa Marocco ai quarti | decide Brahim Diaz
Il Marocco si qualifica per i quarti di finale della Coppa d’Africa, grazie a una vittoria di misura sulla Tanzania. La squadra di Walid Regragui, paese ospitante del torneo, dimostra determinazione e solidità, con Brahim Diaz decisivo nel risultato. La competizione prosegue con il Marocco che punta a consolidare la propria posizione e a proseguire il cammino verso il titolo.
Il Marocco avanza e non si ferma. La Nazionale di Walid Regragui, paese ospitante del torneo, supera di misura la Tanzania e stacca il pass per i quarti di finale. Decide il gol di Brahim Díaz, sufficiente per blindare la qualificazione. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 9 gennaio alle 20:00 (ora italiana): il Marocco affronterà la vincente di Sudafrica-Camerun. Tra i protagonisti, Neil El Aynaoui: titolare e in campo per tutti i 90 minuti, il centrocampista della Roma prosegue il suo percorso da punto fermo della mediana. Prestazione solida, ritmo e letture pulite: segnali di continuità in una competizione che lo vede sempre più centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
