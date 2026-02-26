La merda dei tifosi del Torino per Cairo è finita sul New York Times in Italia se n’è parlato poco e niente o sbagliamo?

I tifosi del Torino hanno rivolto un messaggio diretto al presidente durante le recenti partite, chiedendo la sua uscita dalla società. La richiesta si è concretizzata con cori e striscioni, attirando l’attenzione dei media internazionali. La questione ha suscitato discussioni tra gli appassionati, anche se in Italia il tema è stato trattato con minore risalto rispetto ad altri paesi.

In homepage del prestigioso giornale di approfondimento sportivo: "Il letame è stato accompagnato da uno striscione che recitava "merde come Cairo". "Cairo, devi vendere, vattene!" è il coro che accompagna ogni partita, in casa e in trasferta, del Torino; ma adesso i supporter granata hanno deciso di passare direttamente all'azione. E hanno sversato letame (merda) davanti al centro di allenamento del Toro con lo striscione "Merde come Cairo". In Italia stranamente se n'è parlato pochino. Ricordiamo che Cairo è editore di Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, La7. Ma non del New York Times la cui sezione sportiva – Athletic – non a caso se ne occupa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La merda dei tifosi del Torino per Cairo è finita sul New York Times (in Italia se n'è parlato poco e niente, o sbagliamo?) Torino, la contestazione dei tifosi arriva fino in America: spunta il pezzo del New York TimesCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. La contestazione dei tifosi del Torino arriva fino in America: il New York Times dedica un articoloUna contestazione tra i tifosi del torino nei confronti del patron Urbano Cairo ha varcato i confini locali, affermandosi sui principali organi di...