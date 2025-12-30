Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Enora smascherata da Toño!

Ecco le anticipazioni delle puntate spagnole di La Promessa. Enora viene smascherata da Toño, mentre emergono nuove rivelazioni, tra cui una lettera che coinvolge il duca di Carvajal y Cifuentes e la sorprendente notizia della gravidanza di María. La trama si infittisce, offrendo colpi di scena che approfondiscono i personaggi e le loro vicende. Resta aggiornato sulle ultime novità di questa serie, ricca di tensione e intrighi.

Scopri tutte le sorprese di La Promessa con la lettera di Enora che getta sospetti sul duca di Carvajal y Cifuentes e la rivelazione shock della gravidanza di María La cronaca odierna di La Promessa si apre con un colpo di scena dal peso enorme. Toño, impegnato nelle sue indagini quotidiane, si imbatte in una lettera firmata da Enora che dimostra in modo inequivocabile come lei stia tessendo una tela di inganni nell'ombra, agendo alle spalle di tutti gli altri. La scoperta è talmente sconcertante che Toño, pur comprendendo la gravità della situazione, decide per il momento di tenere nascosta la verità.

