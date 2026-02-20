La Promessa anticipazioni settimanali dal 21 al 27 febbraio 2026 | Catalina e Adriano preparano il matrimonio di nascosto

Catalina e Adriano organizzano di nascosto il loro matrimonio, dopo aver deciso di rimandarlo con Leocadia. La coppia si impegna a nascondere i preparativi, rischiando di essere scoperti. Nel corso della settimana, gli spettatori seguiranno ogni mossa dei due, che cercano di evitare occhi indiscreti e complicazioni. La tensione aumenta mentre i due si avvicinano al giorno delle nozze senza che nessuno sappia cosa sta accadendo. La loro decisione crea un clima di suspense tra i personaggi e gli spettatori.

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi della telenovela spagnola La Promessa in onda dal 21 al 27 febbraio? Al centro dei riflettori troveremo le nozze tra Catalina e Adriano: una cerimonia che la coppia organizzerà di nascosto dopo aver dichiarato a Leocadia di volerla rimandare. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4. Anticipazioni La Promessa: matrimonio in gran segreto per Catalina e Adriano. Catalina e Adriano comunicano a Leocadia di aver deciso di rimandare le loro nozze. In realtà però, la coppia intende organizzare la cerimonia di nasconsto dalla nuova dark lady.